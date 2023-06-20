今年台股一路猛踩油門，至今漲幅逾2成，位居亞股第二。尤其是高股息ETF買盤絡繹不絕，不僅散戶積極搶進，法人也入場抬轎，人氣指數高燒不退。舉例來說，0056、00878等兩檔高股息ETF規模雙雙突破2,000億元；後起之秀00929也是人氣紅不讓，上市當周受益人數不到2萬人，僅隔一周便暴增至4.2萬人，成長幅度高達156%，僅次於00878所創下之紀錄，也比00919好。00919上市7個多月，受益人數才破4萬，如今00929僅用一周的時間就破此紀錄。

資料日期：2023/6/19 資料來源：Cmoney

分析00929受益人數大幅衝高的原因在於它聚焦「高息」及「科技」，正是目前市場追逐熱點。在科技股領軍下，台股今年重返多頭市場，至6/16日，台股總市值為54.27兆元，較去年底的44.27兆元，大增10兆元，其中，今年以來市值增加前10大個股為台積電、廣達、台達電、聯發科、聯電、鴻海、緯創、日月光投控、創意及和泰車，幾乎都是電子股。顯見此波科技類股氣勢如虹的勢頭，為00929增添許多買氣。

再者，00929以股東權益報酬率、現金股利、波動度、本益比、股息變異性等五大基本面指標，篩選出高息又賺錢的台股績優股，例如，技嘉、緯創、佳世達、廣達、聯陽、光寶科、新普、華擎、頎邦、華碩等前10大成分股，不僅是目前盤面焦點，平均股息率更高達7%，這也是吸引投資人的主因。

展望未來，科技類股將持續扮演台股多頭號角，IC設計、伺服器、板卡、散熱、ABF載板、電動車等相關供應鏈值得留意，投資人亦可藉由銅板價的00929，掌握AI、電動車、儲能等未來最具潛力產業的成長契機。

配息大戰再起！復華投信繼推出台股首檔月月配ETF後，如今另一檔台股績效王：復華富時高息低波(00731)也將從「年配息」改為「季配息」，預計今年8月17日、11月21日為第一次及第二次除息日，現在進場的投資人今年即可參加兩次除息！00731年配息改為季配息之後，讓投資人更有機會節省二代健保補充保費的支出，同時具有現金流量管理及節稅之優點。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。