立法院今審查司法院大法官人事同意案，國民黨立委游毓蘭針對尊嚴善終（安樂死）議題詢問大法官被提名人看法。大法官被提名人尤伯祥認為，自己生命是否能夠結束，每個人都有自己決定的空間，但是立法院如果要立法的話，還要考量國家有對生命保護的義務，兩者的法意是彼此衝突的。

尤伯祥認為，生命權是憲法最重要基本權，因此生命權保障要盡可能周延，人格自主、自主決定也是憲法最重要基本權之一，因此，「自己生命是否能夠結束，每個人都有自己決定的空間」，但是立法院要立法的話，還要考量國家也有對生命的保護義務，必須考量以上彼此衝突的法意。

立法院20日臨時會進行司法院大法官被提名人資格審查，被提名人陳忠五上台說明並答詢。（姚志平攝）

大法官被提名人陳忠五則表示，他研究法律一輩子，到現在也還在問，人真的有完全自由意志嗎？對於自主決定終止自己的生命，原則本身他贊成，但是什麼叫自主決定？人在很多情況下是很脆弱的。

至於死刑存廢問題，尤伯祥認為依據兩公約約定，明確表達締約國要朝向廢除死刑，締約國內部要有民意，形成共識走向這道路，方向是清楚的。游反問現在民意高達87％反廢死，那這樣距離民意形成還有多遠？這樣是支持還是不支持廢死？尤認為這不是是非題。

陳忠五則認為，現行法中死刑存在，因此合法，在窮盡救濟程序後，該執行也該執行。游毓蘭接著問說如果公投通過，要求法務部在半年內將該執行死刑的都執行，陳則認為，如果不分情況就要6個月內一定要執行死刑，「我認為違憲」，游追問，「那窮盡一切程序後呢？」陳答覆，「那我尊重。」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。