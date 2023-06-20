宜蘭縣內某補習班疑似未經醫師處方，擅自提供學童使用藥品，經縣府調查後，除要求該班停止招生並限期改善外，也主動通報宜蘭地檢署進行偵辦。縣長林姿妙說，保護孩子、勿枉勿縱是此案處理最高原則，縣府除安排該班學童篩檢及提供醫療諮詢外，也會持續加強稽查藥品源頭及餵藥單位，請家長們放心。

利他能藥品為治療兒童注意力不足過動症常用藥品之一，須經醫師診斷後方能開立使用。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

衛生局表示，日前發現有補習班疑似為改善專注力、提高學習成效，擅自提供少數學童服用少量藥品，由於該藥品為處方用藥，而該補習班人員並未具醫師資格，卻讓學童服用。初步查訪，有2位學童被錯誤提供藥品，相關行為已違反醫師法等規定，縣府已通報地署偵辦，而目前除該班外，並無其他機構出現違規狀況。

局長徐迺維表示，該藥品（利他能）為治療兒童注意力不足過動症常用藥品之一，須經醫師診斷後方能開立使用。正確使用該藥品可改善孩童情緒及專注力，但未經醫師診斷使用，則有影響健康之虞。

教育處長簡信斌表示，該班學童人數106人，為了讓該補習班的學生及家長們安心，教育處已依「短期補習班設立及管理準則第35條」處以停止招生及限期改善處分，並全面提供該補習班學生關懷服務。

簡信斌進一步說明，目前除已確認學生外，該班其他學生若有疑慮曾服用非經處方之藥品者，衛生局也將安排至縣內3家醫院，國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、及羅東聖母醫院接受醫療諮詢及篩檢服務。

此外，衛生局同步透過管制藥品管理系統，經查縣內9家醫療機構及86家藥局，並未發現管制藥品有不當流用。而教育處已通報各教保機構及補習班等，務必落實幼兒託藥措施，協助家長以委託醫囑藥物進行用藥，再次提醒，非經醫囑取得之藥物使用涉及密醫行為，甚至觸及刑事責任，請各類型機構切勿以身試法。