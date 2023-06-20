法國總統馬克宏在本週一（19）呼籲歐洲國家在防空能力上追求更高的自主性，反對過度依賴美國和以色列，這是一個長期存在爭議的問題，現在由於俄羅斯對烏克蘭發起的戰爭，這個問題變得更加緊迫，他呼籲歐洲國家應該採取行動，減少使用「貨架上的產品」，他指的是就是現成的美國和以色列的防空系統。

綜合《華盛頓郵報》（Washington Post）和《以色列時報》（Times of Israel）19日報導，馬克宏在巴黎舉行的航空展上的閉幕致詞時表示，為歐洲國家建立自己的防空策略提出了論點，該會議聚集了20個歐洲國家的國防部長和其他代表。

他說：「為什麼我們還總是需要找美國買（防空系統）？因為美國人比我們更標準化，他們自己也透過聯邦機構為他們的（軍火）製造商提供大量補助金。」「我們需要推動，真正真的由歐洲來保護歐洲。」

法國主辦方表示，會談內容包括反無人機作戰和彈道飛彈防禦，並指出烏俄戰爭中，莫斯科證明了這類裝備的重要性和有效性，核威懾也在討論議程之中。

馬克宏表示：「我們需要知道威脅形勢是什麼，然後，我們歐洲人能夠生產什麼？然後我們需要購買什麼？」

法國對由德國主導的改善歐洲空中防禦能力計劃公開表示批評。該計劃名為歐洲天空盾計劃（Sky Shield），於去年年底推出，由包含英國在內的17個歐洲國家組成，但卻不包括法國。

這個計劃旨在與北約的空中和飛彈防禦系統整合，法國政府認為，該計劃不足以保護歐洲主權，因為預計主要依賴美國和以色列的工業。德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）也出席了巴黎會議。