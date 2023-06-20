為找出潛在病例，台南市登革熱防治中心21日前持續於仁德區成功里活動中心設置採檢站，提供市民採血檢驗服務。(曹婷婷攝)

台南市13日傳出首起本土登革熱病例以來，截至今天已增至17例。本土首例、仁德區成功里49歲女性發病以來，苦於找不到源頭，台南市登革熱防治中心經分析後，認為與本市第5例境外移入病例有關，該例為加拿大男與妻赴泰國旅行返台後確診，經疾管署確認，兩人基因定序結果相同，均為泰國株。

台南本土登革熱今新增2例，為居住仁德區58歲男性及8歲女童，2例皆由醫院通報確診，個案居住地已完成戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤關懷等防疫措施，期能阻斷社區傳播鏈。

台南市登革熱防治中心指出，本土登革熱首例與境外移入第5例病毒株基因定序相同，但兩人並不相識，該境外移入病例住東區大同里，2月25日至3月27日與家人到泰國旅遊，3月29日出現發燒、全身痠痛、後眼窩痛、關節痛、腹脹等症狀，4月5日到成大醫院登革熱通報，檢驗報告確診登革熱，主要活動地為東區。

南市登防中心指出，該名境外移入個案並非在發病第一時間就去就診，不知感染登革熱前提下，又在市區活動遭蚊子叮咬，該隻蚊子又去叮咬其他人，輾轉將病毒傳播出去。因此，也特別提醒市民，出國旅遊務必做好防蚊措施，回國出現疑似登革熱症狀，須即刻就醫，切勿讓病毒有機會在社區中流竄。

因應端午4天假期將屆，市場處將於端午連假期間加強公有、民有市場內部環境孳清；工務局加強工地人員及場域管理，如於工地查獲病媒蚊孳生源，第1次開罰及限期改善，第2次再次查獲孳生源即加重處分並勒令停工7日，待複查結果沒孳生源才能復工。

此外，22日上午7時將分別同步於東區、南區、安南區、永康區及仁德區公所共同辦理動員清潔日，全面啟動社區動員孳生源清除。針對高風險區屋後溝將進行噴藥，另環保局清潔人員以背負式水噴機深入窄小巷弄進行強力噴灑；無法進入區域，則透過投擲幼蟲生長抑制劑（乳塊、粒劑）等方式處理，各區公所也將加強轄內空屋空地管理，避免孳生病媒蚊。

疾管署南區管制中心主任李翠鳳說，發現民眾多仍習慣穿短袖、不噴防蚊液就出門，她呼籲，目前環境中已有病媒蚊，除要趕快清除孳生源，民眾也務必要穿長袖、噴防蚊液，避免遭蚊子叮咬，才是上策。