嘉義有輛校車硬闖平交道，遭網友罵翻「別人生命不值錢」。（翻攝自臉書爆料公社）

拿學生的生命在再開玩笑！嘉義市1輛某私立中學校車，不顧平交道鈴聲已響，且柵欄開始放下，硬是闖過去，且還不理會在場的保全吹哨示警，導致柵欄敲在校車上，觸發平交道「列車防護系統」發出警報，造成區間快車因此鳴笛慢行；對此，網友也罵翻「這司機也太扯了」、「請檢舉，不然還會有下次」，而這段誇張的影片也曝光了。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段校車闖平交道影片，從影片中可見，嘉義1處平交道的鈴聲已響，且柵欄開始放下，卻出現1輛某私立中學的校車，要右轉硬闖過去，不僅不理會一旁保全吹哨示警，導致柵欄直接敲在校車上。

對此，原PO也指出「從以前到現在發生過許多搶越或闖越平交道情況，警報音響到柵欄都開始放下了還是硬要過」，因為柵欄敲到車身，觸發平交道「列車防護系統」發出警報，導致區間快車因此鳴笛慢行，他也大罵「到底是有多趕時間，非得用學生的生命安全，及火車上乘客的生命安全過不去？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「別人的命不值錢」、「檢舉吧！記得闖平交道罰金很貴的」、「這司機也太扯了」、「請檢舉，不然還會有下次」、「校方應立即停止其運載工作並解雇駕駛員身份」、「拿學生的生命在再開玩笑」、「會這樣被錄影到，應該不是第一次了」。

鐵警局嘉義派出所所長謝文昇表示，經查此案發生於今天7時27分許，將依《道路交通管理處罰條例》第54條第1項，對校車駕駛人最重處罰9萬元以下罰鍰及吊扣駕駛執照1年。

校方表示，很遺憾發生違規行為，當時交通號誌是綠燈，同時平交道警鈴也在響，校車要右轉，司機先生當下卻沒有即時停車「停、看、聽」，可能搶快，車子又車身長，非常危險，平交道桿子可能有觸碰到車身，也聽到區間車有鳴笛，已在校內群組慎重告誡，後續會約談司機調查、懲處。