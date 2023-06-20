南韓女星具惠善2020年與男星安宰賢簽字離婚，不過先前她曾在前夫的引薦下加入其經紀公司HB娛樂，並在合作數月後便終止專屬合約。而現具惠善發聲曝光指控HB娛樂未支付出演費，對此，HB娛樂也回應了。

具惠善過往與HB娛樂解除專屬合約後，便與其持續進行官司訴訟，而昨(19日)，具惠善在IG上曬出長文，指出她因信任伴侶而在YT頻道上無償演出，而事後並未獲得演出費。因此，為了能要回應得的酬勞，她將會提出上訴，而文中具惠善也抨擊前經紀公司以收益分配作為誘餌、剝削演出費的做法非常不當，需要被糾正。

對此，HB娛樂於今(20日)發出官方聲明，表示具惠善因合約糾紛，多次以不實指控扮成受害者提起訴訟，並使公司不斷採取法律手段應對，不僅造成公司財產損失，也對其所屬員工的心理造成傷害。此外，在聲明中也補充相關法院判決結果，澄清公司並未對具惠善有未支付的款項。

另外，據韓媒《TVREPORT》報導，具惠善今日再度透過律師發聲，澄清未收到出演費是不實指控的說法，稱具惠善曾收到公司的口頭協議分配「主導策畫和導演內容的利潤」，但口頭協議因獨家合同的到期而結束，「為何負擔出演成本後，不計算利潤？這行為實在是不合理。」因而才決定提出上訴。