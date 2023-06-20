台灣企業海外佈局已在自我實現「去中親美、抱東協」！CRIF分析經濟部投審會資料，近年來廠商的對外投資金額，中國大陸市場明顯減少，美國、新南向則分居第一、第二名，廠商投資中國大陸大陸以外的市場，今年前四月總金額激增至74.49億美元 ，相較上投資中國大陸的總金額9.04 億美元。廠商對中國大陸以外的市場進行投資，動作大、金額多到讓中國大陸看不到車尾燈。

CRIF指出，今年前4月台灣對外投資74.49億美元來看，雖然其中台積電投資美國亞歷桑那晶圓廠就占了35億美元，但即使扣除此一增資投資案，對外投資金額仍高達接近40億美元，遠遠超過投資中國大陸的9.04億美元。

其中，單看今年前4月投資新南向國家金額也達16.85億美元，其中新加坡的投資金額就有10.24億美元，也同樣高於中國大陸。也就是說就今年前4月台灣對中國大陸的投資金額已落居在美國和新加坡之後。

面對這樣的態勢，CRIF指出，儘管中國大陸（含香港）仍然是台灣出口最大出口地區，不過由今年前5月對中國大陸的出口比重已下滑到35.2％，為2004年以來同期出口比重的新低，反映台灣為平衡全球投資、分散出口市場的策略已經為不可逆之趨勢。