新光金控旗下元富證券時刻掌握投資脈動，為投資人提供更便利的海外債券交易環境。有鑑於近期聯準會（Fed）逐漸放緩升息，債券殖利率位處高檔水位，使得海外債券更具投資價值。因應市場趨勢，元富證券推出海外債券主題商品專區，投資人可依主題性債券來選擇投資標的。更規劃ESG綠色債券專區，推廣包含投資於永續發展項目、生態友善、具ESG理念及綠色投資之海外債券，達成擴大綠色投資。

元富證券海外債主題專區涵蓋五大主題，包括「ESG綠色債」、「生活育樂消費」、「全球金融焦點」、「聚焦AI科技」、「3A高評優勢」。專區針對產業別、投資主題進行分類，依照收益、信用評等、流動性等條件篩選出優質債券，協助投資人瞄準熱門投資趨勢，尋找未來高含金量投資。投資人亦可觀察主題專區海外債券每日參考殖利率，依照個人偏好尋找具投資價值之海外債券；或搭上近期市場火熱的AI話題，配置AI科技債券。

此外，元富財富管理信託平台擁有逾800檔以上的海外債券標的，客戶以電子下單方式就能輕鬆申購海外債券，不僅交易方便，亦提供申購面額最低一萬美元即可輕鬆入手的低交易門檻。元富更加碼推出好債優惠活動，凡投資人在2023年12月31日前於財管信託平台申購海外債券，即享免收手續費、免收信託管理費等優惠。

元富證券響應國際永續金融趨勢、致力推動永續投資。展望未來，元富將持續專注財富管理業務，以客戶需求為核心，提供更多專業優質的服務，以求更有效率的為客戶創造財富增值。同時發揮專業券商之影響力，引導企業及社會更加重視ESG議題。

元富好債優惠活動網頁：https://www.masterlink.com.tw/event/fortp/cl/idx#discount。