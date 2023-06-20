對於日前央行啟動新一波選擇性信用管制，七都自然人持有第二屋限貸七成，葉凌棋表示，信用管制是對「人」而非「戶」、且有貸款的第二屋限貸，因此同一戶籍中可以子女、配偶申貸，對於第二屋的預售購屋者來說，交屋恐需多準備1成自備款 ，也會出現建商提供貸款補差額的現象 ，不過多數預售屋都還有很長的一段時間能進行財務分配、換約至二等親名下，因此新一無論成屋及售市場來看，影響並不大，外界講的太嚴重。

葉凌棋表示，市場普遍看淡2023年經濟景氣，加上地緣政治衝突未歇，目前全球經濟情勢仍不明朗，雖然升息趨緩，但通膨壓力尚未緩解、恐成新常態，加上國內下半年還有總統大選不確定性，以及平均地權條例修正案將於7月上路，近期央行推出新一波限貸令，下半年是否還有新房市政策推出，都是決定下半年房市交易量的關鍵因素。

葉凌棋表示，去年下半年房市開始進入量縮階段，全台每個月買賣移轉棟數從3萬棟衰退至約2.4萬棟，預期今年下半年和去年同期相較約持平或微幅衰退，以6月永慶房產集團門市交易量約與5月相當來看，預期今年全年全台的交易量約在27.1至28.6萬棟之間。

永慶調查顯示，全台認為房價看漲比例增加5個百分點至34%，看跌的比例較上季減少7個百分點至33%，連二季下降，而認為房價持平的比例也有33%，看漲、持平、看跌形成三方鼎立的局面，對於房價看法呈現多空僵局。