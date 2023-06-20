男星黃子佼以往給外界愛家好男人形象，寵老婆、疼女兒讓他擁有不少粉絲支持，豈料，19日他卻被連環爆出曾性騷擾多名年輕女子；黃子佼不僅立刻坦承，還加碼爆料多位藝人私下醜態，引起熱議。黃子佼被揭露過往醜事，網友們也開始挖他昔日有爭議的事件，他曾在臉書分享工作畫面，竟出現一名女子裸體裹著浴巾泡湯，還被孟耿如發現，留言問「怎麼懲罰老公」。

黃子佼性騷擾過去被爆出後，不僅全面停工，還遭到各個代言廠商切割，連昔日各種有爭議影片也再次引起瘋傳；黃子佼先前有一場「台灣好湯啟動記者會」主持活動，到台南關子嶺溫泉出差，他敬業地曬出工作時影片，沒想到卻出現裸女泡湯畫面，主角還不是愛妻孟耿如。

黃子佼過去出差時，他的女助理在一旁泡湯，被孟耿如發現，留言問怎麼懲罰他。（圖／摘自黃子佼臉書，現已關閉）

直到黃子佼對著鏡頭表示，「爽喔！助理爽爽做喔！」、「忙翻了啦」，才揭曉畫面中那名裸體只用浴巾裹住身體的女子，只是黃子佼的助理；孟耿如也在底下留言，「我老公工作，隔壁有裸女泡湯」、「徵求各位太太，平時都怎麼懲罰老公的」，兩人隔空互動，看出感情有多深厚。

如今黃子佼性騷擾醜態全被爆出，多年來的光環全沒了，還做出自殘舉動，令社會大眾譁然。

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