國民黨總統參選人侯友宜19日赴台大演講座談，提出合理化房屋持有稅制、提升自我防衛能力、兼顧安全減碳穩定的穩定能源供給，及恢復台海穩定與和平四大方針。媒體人韋安直言，雖然有人挑侯友宜毛病，但他提出的「國政4方針、國策4堅持」，馬上超越賴清德、柯文哲過去幾個月的論述累積，彎道超車碾壓賴、柯的空話。展現說到做到的霸氣和自信，符合百姓當下渴求一位正直、智慧、有擔當的領導人普遍心願。

「國政大方向，侯友宜第一了！？」韋安今(20日)發文提到，侯友宜19日赴台大演講，雖然有人挑毛病，但他提出的「國政4方針、國策4堅持」，馬上超越賴、柯過去幾個月論述累積。侯提出的政策（論述）「品質和可執行性」，展現其未來的務實、可預測、穩定的國政方向和能力。

韋安強調，之前外界質疑侯友宜欠缺論述能力，但他一出手就以「4方針、4堅持」，彎道超車碾壓賴清德、柯文哲的「僵化和空話」。侯友宜在論述面，已經第一了！「因為人們記得住賴清德、柯文哲說過什麼全面的國政大方向嗎？」

「正直、智慧和有擔當，侯友宜展現完整新人設！」韋安19日也在臉書評論台大場演講直言，侯友宜設定了自己2024大選選戰主軸，其論述淺顯易懂，又貼切主流民意的關注，完全不打高空。而且給人感覺，他一定能「說到做到」的霸氣和自信。

韋安指出，侯的演講內容，不僅務實、法理嚴謹（尤其兩岸關係），而且有鮮明的個人風格，符合百姓當下渴求一位正直、智慧、有擔當的領導人普遍心願。拋除所有其它因素，無論目前民調多少，侯友宜的完整新「人設和論述」，應該是與當下民意「契合度」最高的選擇。而且有其40多年顯著的作為和政績來背書，比其他2人有絕對的優勢。接下來，2024選戰才真正的開始，賴、侯、柯要以真材實料，接受選民嚴格檢驗。