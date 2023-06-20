酒店文化對於許多人來說都帶有一層神秘的面紗。一位男子表示，他一輩子都沒去過制服店，朋友得知此事後透露有門路，讓他去了能夠感到賓至如歸，沒想到他依朋友指示抵達門口後，發現竟是真的販售制服的服飾店，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，他和朋友聊天時，提到自己從沒去過制服店，想知道哪些店很有口碑、去了不會後悔，疑似老司機的朋友說自己有認識制服店老闆，保證他去了會覺得賓至如歸，甚至有可能幫他算便宜一點。

後來原PO興奮的依朋友介紹前往店址，沒想到一抵達門口直接傻眼，原來朋友所謂的「制服店」，是真的販售各式制服、運動服的基隆老牌服飾店「許萬昌」，讓他只能敗興而歸。

對此，許多網友紛紛回應，「制服店，沒錯啊」、「交這朋友值得了」、「是制服沒錯啊！看起來顏色、尺寸應該很齊全」、「都是學生等級的唷」、「滿滿的制服～任君挑選～又是安全的場合～不會搭上現況的最夯的話題列車～」、「你以為要去制服店，結果你去了制服店，沒毛病」。