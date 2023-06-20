日前公開指控媒體人朱凱翔曾性騷，當面連續問數次「能跟你打X嗎」的雲林縣議員陳芳盈，15日時召開記者會表示，她已看穿朱的態度，就是要等風頭過去後復出，並爆料就她所知，就已有超過10人曾被朱騷擾。而今（20）日朱凱翔主持的網路節目「不演了開講」卻悄悄開播，引發討論。

陳芳盈表示，「宅神」朱學恒性騷國民黨台北市議員鍾沛君後，宣布退出直播圈與政論圈，但朱凱翔卻只是躲起來，而身為性騷被害者的她，卻要持續收到對方的網軍與支持者霸凌，「我已經看穿他的態度了，他就是想要等風頭過去，然後復出直播、復出政論節目，他只要過了這關，就可以伸出他的鹹豬手，繼續去騷擾其他女生」。

朱凱翔主持的網路節目「不演了開講」將於20日晚7時45分上架新片，主持人由沉寂數天的朱凱翔主持，預計討論烏俄戰事、美中關係。而朱凱翔現身主持節目的消息，立刻讓許多網友關注該節目，尚未開播就已經有十幾人在線等待。

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