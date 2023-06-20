美媒引述現任和前任華府官員消息指出，中國正和古巴政府進行談判，尋求在當地建立一個新的聯合軍事訓練設施。此一消息在華盛頓引起警覺，因為一旦實現，中國將在距離佛羅里達海岸僅100英里（約160公里）處駐紮軍隊，以及開展其它安全和情報行動。白宮拒絕評論相關的報導。

《華爾街日報》指出，美國官方獲得的情報顯示，中共與古巴就該國北部海岸軍事設施的討論已進入後期階段，但尚未得出結論。拜登政府已就此與古巴官員聯繫，試圖阻止這項協議，同時也對古巴可能讓渡部份主權的擔憂進行深入了解。

美國官員認為，這些情報具有說服力，但內容零散，美國決策者和情報分析人員則對此表達了不同程度的擔憂。如果計劃落實，將為北京長期在古巴駐軍及擴大監聽活動鋪平道路。

《華爾街日報》日前曾報導，中國計劃在古巴修建間諜設施，北京批評這是美國刻意造謠抹黑。華府亦否認報導內容，但指稱中國一直有在古巴營運情報機構，對美國進行間諜活動，而且在2019年對相關活動有升級的態勢。

報導引述美國官員說，華府擔心的是這些設施可能是中國的「141項目」，這項來自於美國情報的文件指出，中國打算在10年內設立15個海外基地，但北京從未承認該計劃的存在。目前中國已在柬埔寨設立一個海軍前哨站，以及在阿拉伯聯合大公國港口設置用途不明的設施。據情報文件指出，已知的141項目據點暫時不包括西半球。