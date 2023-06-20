慘！經濟部今天公布5月外銷訂單，金額456.8億美元，年減17.6％。雖比預期跌2成來的好，但仍是拉出連九黑。尤其是三大接單地區非常慘，歐洲是創統計以來最深跌幅、大陸連跌14個月，拉出史上第二大衰退期、美國則是第三長負成長。

「上半年轉正機會幾乎是沒有！」統計處長黃于玲悲觀說，目前預估2023年前半年訂單年減幅達2成。至於全年可否正成長？黃說廠商都表示很難判斷，現在終端需求相對疲弱，雖然美國聯準會預期升息2碼會變成常態化，可還要觀察升息後坐力。不過下半年步入電子品銷售旺季，帶動供應鏈增溫，加以AI新興科技商機湧現。「預期第三季、第四季會逐季增溫。」

5月外銷訂單的七大主要接單產品全數盡墨，科技類跌幅最大是「電子產品」，年減16.6％。傳產則是「塑橡膠製品」與「化學品」兩類，減幅都超過3成。

但原本預期5月訂單會衰退2成以上，最後收斂在1成7。黃于玲解釋，主要是「光學器材」與「電子產品」這兩個類別表現比預期好，前者電視貨品的備貨需求超乎預期，後者晶圓代工、高效能運算需求月增幅度也明顯。

值得注意是接單地區，除日本、東協外，我在美陸歐三大地區接單持續衰退。如美國金額146億美元，年減13.5％，連續第7個月負成長，史上第三長。大陸97.4億美元，年減20.9％，更是連續14個月負成長，為自2015年2月17個月見黑後，歷史第二長衰退期。歐洲67.9億美元，年減34.9％，跌幅更創統計以來最深。

黃于玲解釋，歐洲訂單大幅減少，主要來自資通訊產品，有一些手機大單因為稅務關係，從歐洲轉單到到東南亞。大陸雖疫後內需表現亮眼，但終端需求疲弱。但 5月份也有正向消息，對岸像是手機 網通等通訊器材產品，下單年增27.4％，這是他們訂單第三大來源，所以大陸是否整體回溫，可以多觀察幾個月。