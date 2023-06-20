為強化0到2歲的托育機構管理機制，衛福部研擬「兒童托育服務法」草案，20日舉辦中部地區公聽會，但托育機構業者認為該草案罰責太重，且有一罪多罰的問題，在現場掛起象徵抗議的白布條，盼相關單位也重視他們權益；衛福部社會及家庭署強調，會將業者的意見帶回再研究。

公聽會現場掛滿寫有「罰鍰天高違反比例原則」、「反對準公機構一罪多罰」、「血汗台中六都唯一」等象徵抗議的白布條，盼確切表達托育機構業者的心聲。

台中市嬰幼兒福利聯合會榮譽理事長蔣叔融表示，根據兒童托育服務法草案的規定，若是老師沒有研習、違反微小的規定，像是幼兒表達力不佳，老師可能以肢體動作阻擋他們，就可能被認為行為施當，被開罰6000至60萬元，這樣的罰責太高且不符合比例原則。

蔣叔融也提到，對於稍微違反規定的情況，政府不僅開罰，接下來還會退準公托名單，將導致家長無法受到補助，甚至要求業者停辦、必須去上課等，根本是一罪多罰，業者無法接受，畢竟準公托政策是為了造成家長，但機構管理不當卻導致家長也被罰，實在不合理。

對於業者的不滿，衛福部社會及家庭署副署長張美美表示，「兒童托育服務法」草案的擬定有部分是參考幼教法，當中有些規定是因過去的罰則就是如此，且部分罰則幼教法裁罰更高，目前草案還未通過，若業者有其他不同意見，會再研議，尤其針對比例原則的部分，可以考慮是否將裁罰比例原則加入罰則規定中。