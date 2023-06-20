新版《菸害防制法》3月22日施行，未經審查的加熱菸不得使用，200位民眾今天（20）至國民健康署陳情，認為政府欺騙民眾，逼良民變浩克。國健署回應，目前已有5家業者依規定提出申請，將由專家學者逐一審查後對外公告結果。

菸害防制法於今年3月22日修正施行，第7條第1項規定，業者於製造或輸入指定菸品（加熱菸）前，須向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過始得為之。但近來有民間團體屢次抗議，政府未具體制定政策，而不是讓民眾冒著違法的風險。

資深媒體人彭華幹今天率200位民眾赴國健署陳情，他指出，之前民眾攜帶加熱菸進入海關遭查扣，只能讓加熱菸被銷毀，新法上路之後更慘，民眾從國外攜帶入境不但被沒收，還要被處最少5萬元罰鍰。

國健署回應，截至112年6月20日，已有5家業者依「指定菸品健康風險評估審查辦法」提出申請，所需審查文件、資料、樣本等皆須依規定辦理，程序嚴謹；有關健康風險評估審查時程，因需專家學者就業者提送文件資料逐一審查，國健署署無預設立場，尊重專家審查結果，也無預設時程，如有審查結果會對外公告。

董氏基金會認為，加熱菸是有害的新型菸品，經審核後上市是最低的底線，請政府盡責把關審查，勿一再放水，勿因別有居心的造謠或施壓而輕易放行加熱菸上市，同時須需盡快且持續建立本土公共衛生資料，必須從生物、心理與社會三方面評估，確實理解加熱菸對年輕成人與非吸菸族群的影響及傷害，才有能力亡羊補牢進行菸商監測與管控。

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