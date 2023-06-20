食藥署。（本報資料照）

食藥署今日召開食品衛生及營養諮議會，審查好市多冷凍莓果遭A肝病毒汙染的食安事件，經專家審查後認為，因好市多提交的檢討報告中仍有多項缺失，要求好市多公司應持續完成補件才能重啟會議討論，將持續暫停受理好市多冷凍莓果類產品的輸入查驗申請。

好市多公司於5月31日提交「智利科克蘭冷凍綜合莓」、「美國科克蘭冷凍藍莓」、「墨西哥科克蘭冷凍草莓」等三款被驗出A肝病毒產品之檢討報告，當時厚達900頁的資料還被食藥署長吳秀梅稱讚有認真撰寫，不過今報告內容卻依然被專家打臉。

食藥署副署長林金富指出，在今日的食品衛生及營養諮議會中，專家表示好市多的報告仍無法確認A肝病毒的汙染源，且目前也沒提供系統性的防範措施，以及其他降低病毒汙染的具體精進作為。

此外，報告書中也沒有提供針對供應商的稽核報告等資料，以及莓果產品逐批檢驗專案之抽樣方法，例如頻率、樣品數等資料以及持續時間等。

林金富說，因此專家決議，好市多公司應補充莓果製程中，包含從農場至加工廠及包裝場所應設置的相關管控點，以及製程管理的相關量化數據，並確認A肝病毒檢驗方法與我國的方法必須有等效性。

至於好市多所提交將近900頁的報告內容究竟為何？林金富指出，內容大部分都是該公司所進行的自我檢討，以及將來要進行的預防工作，不過專家認為內容較為空泛，並無實際執行的佐證資料以及可量化數據，因此要求補件。

因此在完成上述資料補充之前，好市多冷凍莓果將持續暫停受理輸入查驗申請，如持續無法交出讓食藥署滿意的資料，這款產品恐無限期在台灣停售。

另外，疾病管制署監測統計，上周新增3例疑似通報A肝初篩陽性個案。疾管署發言人羅一鈞表示，其中2例已複判排除，另有1例驗出IgM抗體1.04，呈現微弱陽性，待14天後再次採恢復期血清，以釐清是否為陽性。

羅一鈞說明，該名疑似個案為北部50多歲女性，3月初去好市多買科克蘭綜合莓果，5月曾食用，最近2個月因為疲倦、噁心、嘔吐就醫，當時懷疑是高血糖，但後續又在醫院驗出A肝微弱陽性訊號，檢體已送回疾管署昆陽實驗室，待14天後進行血清比較。