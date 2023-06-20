金管會證期局20日公布一項裁罰，街口投信的「原油正2期貨ETF」配售時涉把特定部位「獨厚」賣給街口投信前董事長胡亦嘉等人實際掌控的二家公司，因是累犯，金管會重罰120萬、記警告，街口投信近一年內不得募新基金，金管會統計，街口投信近三年已因違法投信投顧法、期交法共被開罰522萬元。

證期局副局長高晶萍指出，街口投信在2020年8月3日至8月20日期間辦理街口原油正2期貨ETF申購未公平對待所有基金投資人。金管會在2020年9月29日已處以60萬元罰鍰。然而該投信在第一次被罰後，2020年10月至12月期間辦理基金配售作業依然未公平對待所有基金投資人，金管會依期貨交易法相關規定，加重處罰街口投信警告及罰鍰新台幣120萬元。

在去年的法院起訴書中顯示，胡亦嘉等六人利用2家境外公司TRILL、WINNER，以低價自初級市場購入基金後，再至次級市場高價售出，利用限制市場供給等方式，使基金出現溢價；總計2公司共買進該基金18萬4千張（368組），並於去年1月11日賣出，涉「左手賣右手」自肥，即自2020年8月至12月不法獲利達6665萬8330元。

高晶萍進一步指出，街口投信在2020年10月至12月期間辦理原油正2期貨ETF配售作業，未對每次辦理配售額度及對象有相關評估原則，且在2020年10月5日有多名參與證券商提出申購，街口投信僅配售予2名特定外資法人，在10月29日、11月2日、11月4日、12月2日、12月10日及12月29日有多名參與證券商提出申購，街口投信亦配售予特定外資法人，且配售數量占各日總配售數量之3成至8成。這項配售決定的相關理由或依據等均付之闕如，街口投信未公平對待所有基金投資人。

高晶萍指出，近年來，因違反期交法的三大裁罰案包括：凱基期貨在2020年12月被罰240萬、康和期貨因0206事件在2016年11月被罰168萬元，此次街口投信的120萬。

街口投信近三年共吃了三張罰單、罰鍰高達522萬元。2020年5月29日違反投信投顧法被罰240萬、違反期交法60萬；今年5月31日違反投信投顧法被罰102萬元、今年6月20日違反期交法被罰120萬元。