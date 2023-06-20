屏東一名女子今年查看丈夫車上的行車紀錄器，意外發現丈夫與一名蔡姓女子互動宛如情侶，還發現影片錄下2人親吻、撞擊及女性嬌喘聲，認為蔡女行為明顯侵害她的配偶權，依法求償100萬元。對此，屏東地院審結，判蔡女侵權屬實，須賠償30萬元為適當。可上訴。

判決書指出，元配主張，與男子阿章（化名）結婚十餘年，育有2名未成年女子，但她發現阿章似乎婚後仍持續與多名異性有不正當交往，今年1月間她查看阿章車上的行車紀錄器，發現阿章與蔡姓女子的談話內容猶如情侶，還在車上有親吻、擁抱的互動，可聽見親吻、撞擊及女性的嬌喘聲。明顯可知蔡女及阿章的互動已經超越一般正常男女的交往分際，嚴重侵害她的配偶權，故依法向蔡女求償100萬元。

對此，蔡女辯稱，元配提出的行車紀錄器影像僅是疑似拍攝到男女間親密行為的聲響，並不能證明是她所為，該檔案送往調查局比對聲紋，也因檔案品質不佳而無從比對。

屏東地院法官勘驗證據，發現行車紀錄器中，的確錄下男女發生性行為的聲音，且在男聲說出，「小心喔，我幫你開門」之後，鏡頭就拍下蔡女出現在車頭，均可顯見為蔡女與男子阿章發生性行為後再下車，侵害配偶權屬實，酌情後判蔡女須賠償30萬元為適當。可上訴。