美國一艘參觀大西洋海底「鐵達尼號」沉船殘骸的旅遊潛水器18日失聯，美軍推測可能卡在水下3800米深的鐵達尼號殘骸中，CNN指出，這場救援行動甚至對美國最先進的核動力潛艦來說都是「大挑戰」，主因在於殘骸位置太深了。

美國旅遊公司「海洋之門」（OceanGate）的潛水器「泰坦號」（Titan）18日清晨出發後，1小時45分後與母艦失聯，美國海岸巡防隊少將毛傑（John Mauger）19日表示，泰坦號可能卡在鐵達尼號的殘骸中，坦言搜救海域相當偏遠，救援行動困難且複雜，現階段「沒有能力」抵達現場。另外艙內約只剩下70至96小時的氧氣可供使用，換算下來，台灣時間22日（周四）晚間9時就會耗盡氧氣。

美加搶時間搜救探訪「鐵達尼號」沉船殘骸的美國旅遊潛水器「泰坦號」（Titan）。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，鐵達尼號殘骸位在距離美國麻州鱈角（Cape Cod）外海1450公里、深1萬2500英尺（約3810米）的海床上。

據悉「泰坦號」每15分鐘就向母艦「極地王子號」（Polar Prince）發出一次訊號，最後發出訊號的位置就在鐵達尼號殘骸的上方。

美國及加拿大隨即展開搜救，不過CNN指出，如果「泰坦號」真的卡在鐵達尼號殘骸中，這場救援行動甚至對美國海軍最先進的核動力潛艦來說都是一項「巨大挑戰」，救難團隊能動用的選項相當有限。

“It is operated by what essentially looks like a PlayStation controller.”



See what it’s like inside the submersible that went missing on a trip to view the Titanic wreckage. https://t.co/WaiT6aNFeE pic.twitter.com/6kdWGagFHb — CNN (@CNN) June 20, 2023

報導指出，美軍潛艦能下潛的最大深度是機密，不過專家推測，依不同級別，最深或許能達水下1500至2000英尺（約457至609米）深，若再繼續下潛，艦外的水壓可能導致潛艦「內爆」，代表美軍潛艦無法下潛至殘骸所處的海床。

另外，美軍確實有專業的搜救潛水器，但最深也只能到達水下2000英尺。

目前最深的水下救援任務發生在1973年，兩名搭乘加拿大商用潛水器的男子困在水下1575英尺（約480米）深處，他們一共受困76小時才被拖上水面獲救。

#OnThisDay in 1973, a Pisces III Human-Occupied Vehicle with Roger Mallinson & Roger Chapman aboard sank to ~480 metres deep during cable-laying operations off the SW coast of Ireland.



They survived, after an astonishing deep-sea rescue. pic.twitter.com/1Tnkhfg7SZ — Jon Copley (@expeditionlog) August 29, 2020

「海洋之門」顧問康坎農（David Concannon）表示，目前救援團隊正試圖讓一艘能下潛到20000英尺（6096米）深的水下機器人ROV（Remotely Operated Vehicle）盡快抵達現場。