人類從35歲開始，大腦會以每年0.2%至0.5%的速度萎縮，年過60之後萎縮速度更快。腦部萎縮與記憶力喪失、認知障礙甚至失智有關。英國與烏拉圭兩國學者研究發現，養成白天小睡的習慣對於年長者的大腦有保護作用，能夠減少腦容量萎縮的程度，腦年齡年輕平均2.6歲到6.5歲。研究成果已發表於《睡眠健康》（Sleep Health）期刊。

此前已有多項研究認為，午睡太久可能是阿茲海默症的初期徵兆，白天小睡則能促進學習能力。綜合英國《衛報》、《每日郵報》報導，英國倫敦大學學院（University College London）與烏拉圭共和國大學（University of the Republic）合作研究3萬多名中老年人的相關數據發現證據顯示，習慣在白天打個小盹兒的中老年人，腦容量比較大，日間小睡對於大腦有保護作用，腦組織隨著年齡而萎縮的速度會比較慢。夜裡睡不好的人可藉此獲得關鍵補償作用，減緩神經性退化疾病發生。

這兩所學校的研究人員從「英國人體生物資料庫」（UK Biobank）找出3萬5080人的資料進行分析，這些人此前已回報有白天習慣小睡，科學家想知道與這種習慣有關的遺傳變異組合是否也與腦容量、認知能力、大腦其他層面健康狀況有關。這個資料庫收集了志願者50萬人數據，包括遺傳、生活方式與健康等資料，年齡介於40歲至69歲。

英國與烏拉圭兩地學界合作研究白天小睡對於腦部健康的益處。

研究報告共同作者、倫敦大學學院的賈菲爾（Victoria Garfield）說明，這些遺傳變異是一出生就決定了的，而且也算普遍，至少1%的人都有。研究團隊運用降低日常生活會影響小睡習慣與腦部健康的影響因子，例如吸菸或體能運動，以此探究白天小睡對於腦部的影響。

研究團隊發現，帶有遺傳變異而容易養成白天打盹習慣的人，腦容量比平均值大了15.8立方公分，以年齡換算，相當於年輕2.6歲至6.5歲。至於反應所需時間這種認知表現，則未發現與小睡習慣有關。

賈菲爾說，白天小睡習慣可能有助於保留腦容量，這可能有助於預防失智問題發生，「我們的研究顯示，對於某些人而言，在年齡增長過程之中保護腦部健康，這個習慣可能提供了部分解答」。她說，以前已有研究認為，白天小睡時間長度以30分鐘最好。

研究報告主要作者、烏拉圭共和國大學的巴茲（Valentina Paz）說：「以往研究顯示，有益認知行為表現的小睡時間是5分鐘到15分鐘，而且睡醒之後就會收到明顯效果。午餐之後則是最適合小睡的時段，可解決餐後清醒程度、工作表現暫時下降的問題。」

賈菲爾也強調，導致失智的風險因子非常多，這些風險因子也會影響腦容量大小。此外，這項研究的數據來源僅限於英國白人，到底小睡多久、多頻繁才有減緩腦萎縮速度的好處也未明，不具備小睡遺傳變異的人如果養成小睡習慣是否同樣有好處仍待釐清。

即使如此，在英國失智症研究領域享有領導地位的英國神經科學會（British Neuroscience Association）主席史拜爾瓊斯（Tara Spires-Jones）仍樂見上述研究結果，因為這項研究為睡眠對於大腦健康的重要地位提供了更多數據。