農糧署統計，受創縣市以高雄市損失524萬元（占58％）、屏東縣損失204萬元（占22％）及雲林縣損失164萬元（占18％）較為嚴重。
農糧署統計，農作物被害面積480公頃，損害程度12％，換算無收穫面積56公頃，受損作物主要為香瓜，被害面積135公頃，損害程度16％，換算無收穫面積22公頃，損失金額377萬元，其次為西瓜、落花生、一期水稻及苦瓜等。
農委會20日表示，受6月中旬豪雨影響，造成農業災情，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至17時止，農業產物估計損失計910萬元。
農糧署統計，受創縣市以高雄市損失524萬元（占58％）、屏東縣損失204萬元（占22％）及雲林縣損失164萬元（占18％）較為嚴重。
農糧署統計，農作物被害面積480公頃，損害程度12％，換算無收穫面積56公頃，受損作物主要為香瓜，被害面積135公頃，損害程度16％，換算無收穫面積22公頃，損失金額377萬元，其次為西瓜、落花生、一期水稻及苦瓜等。
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