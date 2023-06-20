知名主持人黃子佼近來捲入性騷風波外，還毀滅式爆料13名藝人的過往事蹟，其中遭點名的「始終不認愛」的夏宇童，被挖出過往曾上小S主持的《康熙來了》，並被追問和黃子佼的戀情，小S也吐露她犯了大忌。

黃子佼2009年傳出秘戀夏宇童，兩人相差17歲，還被爆是以結婚為前提交往，不過當時男方有認愛，但女方卻矢口否認，現黃子佼被爆性騷後，他也再提及此事，大罵夏宇童神經病「始終不承認，你中猴喔？我不懂啊，這些陰影我都放在心裡耶，我也留下了很深刻的傷痕」。

對此，夏宇童表示當時的公司已發過聲明，並說到「現在雙方都有各自的生活，不需也無需再多做討論」。而夏宇童過往上《康熙來了》宣傳新專輯時，和小S的同台互動也成焦點。

小S稱交往不認愛犯了黃子佼的大忌。（圖／取自YouTube）

夏宇童強調和黃子佼是好朋友。（圖／取自YouTube）

夏宇童不斷強調和黃子佼是好朋友，小S追問她不能公開與戀情「是妳的公司不准還是...？」夏宇童回答「也沒有啊，因為就沒有什麼好公開的」，小S接著問「所以妳是有在計畫說，將來等到唱片大賣，就要立刻把黃子佼甩掉嗎？」夏宇童依舊否認「沒有在一起過啊，所以也沒有甩不甩」。

對此，小S強調「因為妳跟黃子佼在一起，然後不承認，妳知不知道這個是犯了他的大忌？」不過夏宇童仍再三強調「就是好朋友」。

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