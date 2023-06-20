國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧及張斯綱出戰北市綠區士林大同、士林北投，兩人都有意請民眾黨主席柯文哲站台，但卻遭黨籍不分區立委李德維痛批為所欲為、博聲量。游淑慧今在節目上聽到李德維同時在三立新聞台的政論節目大談此事，她連講兩次，若李德維是為了上節目不惜砲打自家人，「我沒有辦法接受」，隨後聲音中帶著一絲哭腔說「怎麼會有這樣的人呢」，便低頭、深呼吸，未再說話。

游淑慧與張斯綱日前在網路節目上被問及黨主席朱立倫是否會同意２人邀請柯文哲站台，張、游都認為「會同意」。但卻遭黨籍不分區立委李德維砲轟「不是提名了就可以為所欲為」，要藍營小雞稍安勿躁，以大局為重。

游淑慧今在政論節目《大新聞大爆卦》中解釋，當時節目也有說想吸收民眾黨的選票，但也會擔心拉抬柯文哲，希望可以由黨對黨去談，「(李)德維跟我應該是朋友跟同志，你打個Line問我就好」。

對於李德維的批評，游淑慧也感慨，自己是為了國民黨能夠多勝選一席才願意參選，且國民黨會有問題，「當我們在前面衝鋒陷陣時，以為後面是支援，結果是一隻腳踹過來，讓我狗吃屎」。

游淑慧說，今日李德維又再度發文批評，「上次說徐巧芯恃寵而驕，現在又說我為所欲為，我也不知道我們哪個作風讓他不爽，都是黨內同志可以講啊，不要每次到選舉就在背後一直踹我們」，每天在外面跑還要解釋黨內的對自己批評。

游淑慧也說，「他(李德維)才應該以大局為重吧，我們在選舉，他一直在罵我們」。當主持人提到李德維同時是在三立新聞台上政論節目大談「藍營小雞蹭柯，引爆黨內亂鬥？」時，游淑慧也質疑，李德維是為了上三立，所以不惜打自己的人嗎？才會被邀請嗎？「如果是這樣我沒有辦法接受」，她強調，如果李德維是對她有指教，那願意解釋，「如果是為了這樣，那我沒辦法接受」。

隨後游淑慧語帶哭腔的說「怎麼會有這樣的人呢」，深呼吸、低頭不語，未再說話。