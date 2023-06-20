桃園市政府水務局今在中壢區辦理「112年度企業防災推廣會」。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府水務局今在中壢區辦理「112年度企業防災推廣會」。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

石頭社區所生產之烤麻糬，今日現場認購踴躍，認購金額達15萬。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府水務局今在中壢區辦理「112年度企業防災推廣會」，邀請經濟部水利署第二河川局、本市32處水患自主防災社區，以及49間企業(含NPO)共同參與，企業透過實踐社會責任，分享過去協助社區防災的經驗，讓社區指揮官瞭解企業在災前、災中、災後所扮演的角色。另在水利署第二河局及水務局的見證下，辦理企業與產業化社區認購備忘錄簽署儀式，推動永續自主防災。

水務局局長劉振宇指出，沒有外部的資源挹注，沒有在地企業的支持，社區防災就缺少一塊重要的拼圖。本局依社區需求協助媒合在地企業，讓其在災前、災中、災後能提供及時的協助。例如：生揚化工原料公司協助龍潭上華社區災前清理水溝；巽發工業社、中陸工業公司分別協助八德瑞豐及觀音樹林社區災中清理路上障礙物；中壢客運協助中壢石頭社區保全戶疏散避難收容；以及清淨海公司協助平鎮北貴社區災後進行環境衛生消毒，每樣都對社區防災工作有莫大的貢獻。

水務局也輔導社區產業化，透過將產業化產品銷售盈餘回饋社區防災，推動自主防災永續發展，並向企業介紹及試吃今年輔導石頭社區所生產之烤麻糬，今日現場認購踴躍，認購金額達15萬，由眾策群集、永邑國際及牙皮帕克選品店代表12間認購企業與石頭社區簽訂認購備忘錄，未來朝向防災食品發展。

此外也有龍潭區上華自主防災社區的廚房三寶、平鎮區北貴自主防災社區的蛋捲與屯里麵、觀音區樹林里自主防災社區的荷花麵與荷葉茶，透過優惠行銷方式，讓有意認購的企業支持防災社區產業化的發展。

今日在水利署第二河川局、企業與各社區的互動下，透過水務局的媒合，進一步加深與企業在防災工作上的合作，在今年也以每處社區至少能有一家企業合作防災為目標，協助社區媒合，並以企業、社區夥伴和政府攜手合作，共同防汛，為打造美麗的桃園家園而努力。