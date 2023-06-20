海基會協助台商「投資台灣」系列於19日、20日前往高雄市，超過百位大陸各地台商考察高雄產業發展與投資環境，海基會董事長李大維表示，這是近年來海基會在各地舉辦「大陸台商投資台灣參訪活動」中，人數規模最大的一次。他強調，高雄正在全力發展5G科技創新產業，打造「亞灣5G AIoT創新園區」，相信未來在台商的投資參與下，台灣的產業發展會更加蓬勃。

高雄市長陳其邁表示，高雄市政府最重視效率、時間，服務非常周到，若台商有投資意願，市政府會全力協助把各種投資障礙、投資風險降到最低，歡迎大家來高雄投資。

海基會近年來都會辦理「大陸台商投資台灣參訪活動」，此次特別安排參訪高雄，由李大維親自帶團。並在高雄市政府協助下，由經發局、都發局，以及經濟部投資台灣事務所進行投資環境簡報，台商考察團也分別參訪高雄展覽館、大港倉、棧貳庫、方陣聯合數位科技及高雄流行音樂中心等，增進投資信心。

李大維表示，過去3年以來，因疫情影響，許多經濟活動受到阻礙，如今疫情告一段落，百工百業逐漸恢復正常運作，因此海基會特別選在端午節前夕，舉辦高雄場的參訪活動。李大維強調，這幾年高雄以科技創新翻轉高雄的經濟轉型，同時加值升級傳統產業，讓高雄由傳統工業城市轉型為現代高科技的智慧城市，相信未來在大陸台商的投資參與下，高雄商機可謂無限。

今（20）日上午在高雄市政府副市長羅達生帶領下，分別由經發局及都發局為台商詳細說明高雄的投資環境與「亞洲新灣區」投資開發現況，另外經濟部也由投資台灣事務所詳細介紹投資台灣三大方案。高雄市經發局副局長高鎮遠表示，陳其邁就任以後，即著手推動招商引資，並成立「投資高雄事務所」，設置專案經理並主動排除投資障礙，以便捷企業投資。在中央的政策與經費支持下，高雄正在布建完整半導體產業鏈、全球電動車產業基地，近2年來已吸引近6300億元投資，是全國的「招商王」。