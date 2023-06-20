近期MeToo運動燒到各領域，不少人出面發聲表示過去遭到性騷擾，演藝圈有許傑輝、宥勝、黃子佼遭到指控，連帶影響手上工作，黃子佼先是在社群平台發布影片解析為何自己會這樣，接著爆料演藝圈名人，指前女友小S曾帶他吸毒，對此小S發文反駁，其他藝人也陸續發聲澄清；造型師濱小步則透露曾看到電視台高層在夜店桌上放毒品。

造型師濱小步透露過去曾用寫真女星的身分出道，當時有上過幾次綜藝節目，大多穿泳裝或者演女新聞話題人物，後來她得到機會即將和大電視台簽約，簽約前幾天高層要她到台北市知名夜店見面，她形容當時情景：「一輩子難忘，記得當時一到現場，整個長桌滿滿的毒品，藥丸一堆、白粉也有，甚至還有針頭的」。現在回想起來，她仍然心有餘悸「誰敢簽啊！又不是瘋了」，見情況不妙，她藉口隔天有通告，拒絕碰酒和毒品，當晚就傳訊經紀人謊稱父母要送她出國讀書，不能簽約當藝人。

濱小步談到說出來的原因「唯有靠自己才能打開內心那幾個結，才能心理健康繼續開心生活，有勇氣真正面對自己，未來也才有能力幫助他人，誰沒有犯過錯？關鍵是能否坦白做過的事，自省發自內心道歉並修正，這就是成長的過程」。

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