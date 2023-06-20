美國國務院的官員表示，在最順利的情況下，還需要幾個月的時間才能把F-16戰機提供給烏克蘭，中間有許多的合法的文書流程進行，希望大家能理解。不過他也補充，烏克蘭飛行員已經開始F-16的操作訓練。

防衛新聞(Defense News)報導，荷蘭在5月份積極表示，將提供部分F-16戰機給烏克蘭，並希望盡快開始培訓飛行員，之後有更多的北約國家也表達相同意見，包括比利時、挪威等國。美國的態度就變得特別重要。美國國國防部首席副助理部長布朗(Stan Brown)說，雖然美國尚未宣布向烏克蘭轉讓美國的F-16，但美國支持其他盟國提供他們的F-16機隊。

布朗表示，轉讓 F-1的第一步，是要先完成飛行員的培訓課程，並獲得認證；然後需要確定戰機的移轉手續，包括先出售給第三方，再轉移給烏克蘭。

他說，國務院已經在努力建這套第三方轉移的文書工作，以便開始飛行員培訓，但他拒絕提供具體的進度表。

如此繁瑣複雜自然受到批評。布朗說，國務院正在就對外軍售流程進行全面改革，以確保烏克蘭能夠快速、有效地獲得所需的軍事援助，簡化其他美國盟友的軍售流程。

他表示，從戰爭開始以來，美國已經向烏克蘭提供了約 400 億美元的軍事援助，其間動用了許多法令工具，包括總統授權、國防部庫存的直接轉讓、多餘的國防物品、第三方轉讓和直接商業銷售再出口、外國軍售和贈款援助，獲得許可的直接商業銷售等等。「過去需要數月和數週才能走完的批准程序，現在可以幾個小時內完成，這已經是重要的進步。」

布朗沒有說明為何美國不願意提供自己的F-16，而是要由歐洲的北約國家提供，再第三方轉售的方式給烏克蘭。