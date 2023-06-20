多數人住飯店時，通常比較在意床、浴缸、電視等大型設備，不過有網友認為，無論是再好的飯店，只要看到浴室裡面安裝了「掛壁式吹風機」，就讓人覺得很扣分。貼文一出，引發許多人迴響，但也有內行網友指出，這樣的設計有安全考量，還能防止不肖房客將吹風機帶走。

「再好的飯店，看到這支就自動扣分！」原PO在臉書社團《爆怨2公社》上傳一張照片，是某知名品牌的掛壁式吹風機，有購物網站的文案聲稱，這款掛壁式吹風機安裝容易、實用性高、不佔空間，而且還是高功率、高性能的產品，具有「強勁風力」。

有不少網友不喜歡掛壁式吹風機，不過其實飯店會提供這樣的配備，背後有特殊考量。（示意圖，非當事吹風機／shutterstock）

然而貼文曝光後，讓許多網友勾起痛苦回應，紛紛留言痛批，「超X爛這種吹風機，超級NG」、「按到手很痠，還吹不乾」、「這超爛的，所以我出遊住宿都自帶吹風機」、「頭髮多會吹到手酸，手指壓到抽筋」、「容易過熱，又要再等一會兒才能用」、「看到這個就覺得煩餒」、「沒人想吹頭髮一肚子氣」。

事實上，過去PTT上也有網友以「有女生出遊過夜會帶自己的吹風機嗎？」為題發文，表示遇到飯店配備掛壁式吹風機，無奈地說：「真的很討厭」、「超級不貼心」、「頭髮要吹半小時，根本強迫罰站」，該則貼文也釣出許多過來人抱怨。

不過，有內行網友指出，飯店其實是刻意將吹風機鎖在牆壁上，「怕掉到浴缸或水盆漏電電死你」，除非浴室的設計是完全乾濕分離，飯店才會提供一般的吹風機。也有人指出，壁掛式吹風機能防止有心人事順手牽羊。