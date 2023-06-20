今（20）日下午16時許，新北市汐止區福德一路421巷內發生墜樓意外，趙姓男子疑施工不慎從3樓墜落，造成頭顱挫傷及雙腳骨折，由救護車送往內湖三總急救中。

警方表示，今日下午16時許，63歲趙男進行自家房屋翻修工作，在操作吊掛機具吊掛砂石作業時，因吊掛機具裝置不穩，趙男伸手欲調整時不慎從3樓墜落，造成頭顱挫傷及雙腳骨折，已由救護車送往內湖三總，目前仍在加護病房急救中。警方依規定處理通報勞檢局並設置封鎖線，由偵查隊鑑識小隊到場勘查採證。