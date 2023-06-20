因應都歷部落水資源不足的劣勢，台東林管處引進嘉大台南2號、3號節水稻種以及台東35號稻種栽培。（蕭嘉蕙攝）

台東林管處今於成功鎮都歷部落友善生產田區辦理「里山水田生態樂園節」水稻作收穫成果展。（蕭嘉蕙攝）

台東縣成功鎮都歷部落區因人口老化，田地多休耕，4年前與台東林管處合作「國土生態綠網計畫」，陸續引進節水稻種友善栽種，包含嘉大台南2號、3號及台東35號，面積達3.6公頃，其中1.2公頃獲綠保標章，期間更捕捉到食蟹獴、山羌等野生動物光顧，今展現豐收成果。

東海岸都歷部落2003年起參與台東林管處社區林業計畫，2008年導入「國土生態綠網計畫」，將3.6公頃的休耕農田和果園轉型為友善耕種模式，且因應當地水資源不足的劣勢，引進嘉大台南2號、3號節水稻種以及台東35號稻種栽培，今收成金黃飽滿的稻穗。

「好幾個青年返鄉了！」，成功鎮都歷部落原住民旮部融岸文化教育促進會總幹事吳筱帆說，部落因為人口老化，田地大多休耕，4年來透過與台東林管處計畫合作，陸續有青年返鄉從農，在老農青農合作下，部落人口、產業發展露出曙光。

台南區農改場副場長陳昱初表示，台南嘉大3號抗病好栽種，直鏈性澱粉含量低，冷飯口感不輸台梗9號，適合作為壽司料理用；台南嘉大3號則是糯米，甜度和黏性高，既適合製作甜品麻糬、湯圓，也適合粽子、油飯等鹹食。

台東林管處長林右昌表示，國土生態綠網計畫中重要的一環就是營造友善的生產環境，目前輔導轉型面積3.6公頃中，有1.2公頃在今年取得綠保標章，突破以往0.5公頃的面積。

另外，部落青年也在田區周邊架設紅外線照相機進行環境生態監測工作，期間拍攝到為數不少的台灣獼猴來到田區「協助及檢測」友善生產的真假外，也捕捉到食蟹獴、山羌、大白鷺等野生動物及鳥類光顧田區的珍貴畫面。