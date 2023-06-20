遠傳電信執行副總郭峻杰（由左至右）、連江縣衛生福利局長陳美金、數發部長唐鳳、連江縣長王忠銘、連江縣立醫院院長張志華、亞東醫院院長邱冠明。（亞東醫院提供）

數位發展部長唐鳳繼昨日至馬祖視察海纜、微波與衛星通訊切換實地演練，今（20）日停留馬祖前往連江縣立醫院視察遠距醫療看診，連江縣立醫院醫師劉瑞文與亞東醫院副院長林子玉、皮膚科醫師蘇炫安現場進行會診，演示離島透過5G網路及高端設備，提供高效能的遠距醫療服務。

連江縣衛生福利局長陳美金表示，連江縣立醫院自2019年起與亞東醫院、遠傳電信合作規畫第一階段遠距醫療服務，第二階段更將納入雙和醫院，提供馬祖居民耳鼻喉科、眼科、皮膚科等遠距專科門診服務，目前設備均已建置完成，預計7月即可上線看診。

亞東醫院表示，透過遠傳遠距診療APP，每周提供皮膚科遠距固定時段、固定醫師門診，利用皮膚鏡遠距設備，讓馬祖居民享有醫學中心等級的皮膚專科醫師診療服務，至今已服務165人，7月起也將提供眼科、耳鼻喉科、神經內科、心臟內科等會診服務，擴大服務東莒、西莒、東引、北竿等離島居民，不需專程跑到台灣就醫。

唐鳳視察遠距醫療看診後，讚許遠距會診流程快速順暢，眼底鏡、皮膚鏡、耳鏡等五官鏡使用便利，專業服務造福離島居民，節省離島民眾交通往返的時間與成本，得以盡早接受治療。

唐鳳表示，在中央與地方政府、醫療單位與電信事業共同努力下，目前遠距診療已擴及蘭嶼、綠島、小琉球等離島，今年底連江縣4個鄉有5個衛生醫療單位將導入遠距醫療，藉由數位建設及應用提升醫療服務。