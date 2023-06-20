證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票展達（3447）自去（111）年12月15日上市至今已滿6個月，且符合上述標準規定，爰公告自6月21日起得為融資融券交易，即正式開放信用交易。