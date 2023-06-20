有鑑於新北市傳出幼兒園疑似不當餵藥案，台南市長黃偉哲19日宣布啟動公費檢驗政策，讓有意願之家長可帶於台南就讀幼兒園之2-5歲孩童，到衛生所做巴比妥和BZD檢驗。據了解，台南能夠宣布公費檢驗，最主要是因為黃偉哲上任後大力充實市府檢驗量能，包含採購「液相層析串聯質譜儀」的檢驗利器，讓台南不需依賴外縣市的實驗室即可自行檢測。

黃偉哲上任後大力充實市府檢驗量能，包含採購「液相層析串聯質譜儀」的檢驗利器，讓台南不需依賴外縣市的實驗室即可自行檢測。(戴志揚翻攝)

黃偉哲是國內少數公衛系統出身的縣市首長，對於台南公共衛生政策著墨甚深。上任後即要求衛生局充實檢驗儀器等相關設備，以因應不時之需，以便能因應突發狀況，做到事前部署的效果。以本次檢驗巴比妥及BZD會用到的「液相層析串聯質譜儀」，其原本是用於毒物藥物檢驗程序，檢驗量能每天可達50組，最快2天結果就能出爐，可大幅縮短作業時間。

針對本起事件，黃偉哲市府第一時間就立刻反應，除昨日發布的公費檢測，至今市府共陸續推出三波的作為，以求讓家長放心、確保孩子安全，也讓幼兒園有明確指引。過去兩周內的時間，黃偉哲自本月9日率先各縣市推出「三大機制十項方案」。接著又於17日再公布「託藥5步驟」的SOP，且強調未依法執行者，最重可處罰鍰60 萬。連同昨日的公費檢測，已經是第三波因應，突顯黃偉哲對幼童安全的高度重視。

在昨日的記者會場上，現場不僅有幼教團體、家長團體，連毒物專家也站出來支持市府作為。像亞洲毒物學學會秘書長王應然特聘教授，對市府提供公費檢驗的政策給予正面支持，並指出透過科學方法能夠「找出小朋友是否有受到管制藥品危害，把真相找出來」。