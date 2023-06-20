新北三峽驚傳火警！頂樓全面燃燒 警消獲報搶救中 19:312023/06/20 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（20）日晚間19時許，新北市三峽區民權街151號驚傳火警，警消獲報立即派遣人車前往灌救，警消抵達，初步了解無人受困，現場為三層樓建築物，頂樓基地台全面燃燒，警消立即佈水線搶救中，至於詳細起火原因還待進一步釐清。 訂閱影音： 中時新聞網 蘭潭死亡車禍！男酒駕逆向撞邊坡護欄慘死 酒測值超驚人 高樓火警仰賴建築消防設備 桃市圳頂分隊實地勘察 台東波浪屋防火巷紙箱悶燒竄煙 民眾嚇：晚上發生就慘了 #警消 #驚傳 #頂樓 #全面燃燒 #獲報 也許您會感興趣 推薦閱讀 粽子變貴買氣仍夯！ 台南大稽查粽價微漲5元 14:192023/06/20 生活 台中市府9F樓梯驚見「紅衣女子」懸空獨坐 情緒激動爆哭 11:192023/06/20 社會 詐團藏吉隆坡高級大樓詐台人千萬 警跨國逮10嫌2遣返 11:532023/06/20 社會 桃園觀音鐵皮工廠深夜大火 灌救1小時「機械器材全毀」 14:012023/06/20 社會 端午出遊不想塞車！ 烏日警分局建議「這樣走」避車潮 16:392023/06/20 生活 男邊騎車邊玩電擊棒閃光滋滋響 警攔下又查獲毒品慘了 13:342023/06/20 社會 相依為命父親病逝 30歲女車內想不開！警靠1招找到人 12:102023/06/20 社會 女到超商要買「Drug」店員嚇壞急報警 一查身分不得了 16:242023/06/20 社會 清潔隊員撿到包「開口笑」 失主賣菜嬤報警也笑了 12:202023/06/20 社會 光陽挑戰盃「傳奇重生」設計賽 經典車型推未來實用化 17:222023/06/20 生活 太陽能板下也能種菜！陽明交大打造高效屋頂農園 13:172023/06/20 寶島 情侶酒駕肇事男友幫頂包 花蓮警公布關鍵畫面揪元凶 12:212023/06/20 社會 漢翔在巴黎航展傳捷報 將進帳逾30億元 10:272023/06/20 財經 北市公寓水表遭竊 住戶起床發現竟沒水用 小偷竟是水電工 13:352023/06/20 社會 嘉義私中校車「趕上學」直闖平交道 柵欄撞車頂下秒駛離 14:542023/06/20 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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