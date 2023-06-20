今（20）日晚間19時許，新北市三峽區民權街151號驚傳火警，警消獲報立即派遣人車前往灌救，警消抵達，初步了解無人受困，現場為三層樓建築物，頂樓基地台全面燃燒，警消立即佈水線搶救中，至於詳細起火原因還待進一步釐清。