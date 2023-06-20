小心閃光彈！有男子在網上分享和女友交往的狀況，他提到原以為女友是「單純、呆萌的女生」，沒想到卻走進女友劃設好的「圈套內」，他表示，後來看到女友手機的「秘密備忘錄」，才發現看似可愛的女友，私底下居然有「瑟瑟的一面」，也感嘆自己太晚發現對方的意圖了！

一名男子在「Dcard」論壇發文，他提到原以為女友是單純、呆萌的女生，他住學校宿舍，女友在外租屋，然而，暑假來臨前，女友邀他到租屋處過夜，沒想到正是一步步落入女友的「圈套」中，他表示和女友交往以來沒有什麼秘密，因此，偶爾會互相滑對方的手機內容。

他透露，直到打開女友手機裡的備忘錄，整個看傻了眼，「原來女友早就計畫好要一步一步誘惑我，這些備忘錄讀起來好羞恥 我都被套路了」，原來可愛正常的女友，私底下居然有著「瑟瑟的一面」，感嘆自己太晚發現對方的意圖了！

從貼出的備忘錄截圖可見，女子有3天穿著「微透明」的上衣，才會被男友偷看胸部，而直到第8天，女子穿著粉色蕾絲內衣，才成功的引誘到男友，而當天2人也發生了關係。

男子提到女友想盡辦法的誘惑，總算讓他落入「圈套中」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「看了只覺得尷尬」、「小心閃光彈！」、「她好可愛」、「好甜！ 女友的紀錄加上表情符號太可愛了吧」、「太萌了吧」、「超級可愛 恭喜你們」、「好可愛、好青春」、「這個備忘錄搞不好也是套路中的一環」。

不過另外有網友質疑原PO有經過女友的同意「發文、發圖嗎？」，畢竟這樣的內容被公開，原PO女友一定會「超級社死」，對此，原PO也回應，「有哦！看完之後就有跟她說『我有看了』，然後也有問能不能發」。