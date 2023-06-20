小琉球交通大執法警8天開214張罰單，未戴安全帽最高單天破百張。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東離島小琉球繼9日發生遊客與在地人騎機車對撞雙亡後，14日又發生2機車對撞車禍，雙方都沒戴安全帽，對此，東港警分局展開交通大執法，隨後又與屏東監理站執行「監警聯合稽查」，8天來開單214張，當中未戴安全帽179張，警方表示，端午節連假將至加上旅遊旺季來臨，將持續不定期取締違規。

東港警分局表示，端午連假與暑假將至，為避免龐大人流造成小琉球的交通混亂及旅遊業者改裝貨車車斗載人，12日至17日間實施交通大執法，18日又與屏東監理站聯合稽查改裝車輛行駛及未戴安全帽等取締交通違規，總共開出214張罰單。

警方表示，214張罰單中，未戴安全帽179件、無照駕駛20件、號牌違規9件、未依規定使用方向燈5件、附載未依規定1件，當中18日的未戴安全帽就取締破百件，為了遊客及用路人的安全著想，警方將持續不定期對小琉球進行違規取締。

同時，警方也針對端午連假準備出遊的遊客再次宣導，東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場，如民眾往返東港、小琉球，或至華僑市場用餐，如停車位已滿，建議可將車輛停放進德大橋北端鹽埔漁港沿線路旁，再步行進德大橋沿線欣賞漁港風光，員警將視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制。