「#MeToo」風波延燒至台灣演藝圈，舉凡男星許傑輝、宥勝、黃子佼等人皆被爆出過往有「伸狼爪」舉動，不僅形象在一夕之間全毀，也在社群上引發討論。對此，男星黃鐙輝也在社群上發文，坦承：「以前也曾經犯錯。」不過也認為犯錯的人願意改正，就值得再給予一次機會。

黃鐙輝今(20日)在臉書上感性發文，寫下：「最近好多在我心目中很棒的人，都犯錯了，錯了就是錯了，就是要接受懲罰。」並暖心鼓勵願意出面發聲的受害者，認為那些人很勇敢也很令人心疼，「但我覺得愛才能撫平傷口。」

另外，黃鐙輝也在文中自曝過往犯下的錯誤，指出：「記得小的時候不懂事，曾經很王X蛋，霸凌同學。」認為某些無心的作為可能傷害到別人，而自己直到長大後才慢慢體悟，「時時提醒自己不要心存僥倖，慢慢成為一個越來越好的人。」雖然他無法保證未來是否能永不犯錯，但相信會慢慢成為一個越來越好的人。

黃鐙輝直言：「人往往會因為一時衝動犯下大錯。」但只要是願意承擔起錯誤、扛起該負的責任、向被害者懺悔，以及承諾永不再犯，就值得再給一次機會，「因為牽著他一起走向好的道路，會多一個好人；推他走向壞的道路，會多一個壞人。」

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