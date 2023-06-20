羅大佑將推出新概念專輯《愛．河．人間》，日前釋出新創作歌曲〈愛河人間〉，將他記憶中到現今嶄新樣貌的高雄，全寫入歌詞中，寫下對高雄這塊土地深刻的情感，並在7月份起前往高雄長住，進行《回到愛河前 —— 光陰的沙龍》系列講座。

他13歲從台北轉學到高雄讀書，高雄老家位於鹽埕區建國四路上的「東海醫院」，父親便是這間醫院的院長，表示，父親對音樂有著非常狂熱的喜愛，即使自己並沒有彈奏音樂的天份，把這份熱愛投射到對於樂器及音響器材的好奇及選購上。

在音響器材方面，他家中很早就有黑膠唱盤，搬到高雄後，父親更把它發展成左右各有一座喇叭，中間是各種播放器，包含黑膠、廣播等，可說是擁有了一座最早期、最時髦的家庭劇院，家中甚至曾擁有一部雙軌錄音機，這台錄音機就這樣錄下他在青春時期練習的上百首歌曲，意義非凡。

他憶起，剛住在高雄時，有2件事情感到很疑惑，「學校制服的超大圓盤膠帽、同學們的黝黑膚色」，直到過半學期後，媽媽說：「咦，大佑，你怎麼已經曬得那麼黑。」他才深深的體會到為什麼需要這麼大一頂圓盤帽，以及同學都曬得很黑，「這就是我以皮膚變黑的方式，不知不覺地進入了『南台灣豔陽同學隊伍』的融和過程。」

歷經3年疫情，他回想自己的音樂起點，想起了東海醫院，因為父親對音樂的愛、對孩子的愛，讓家中時刻充滿著樂音，開啟他的音樂人生，因此這次回到高雄舉辦講座，包含與東海醫院職員重聚，希望藉由活動，讓記憶中的愛之河，在生命裡繼續滾動。