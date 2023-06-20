實驗教育是一種跳脫現有教育體制的學習方式，台中市現有8所非學校型態實驗教育機構，今年6計畫執行期程到期，教育局辦理成效評鑑，其中「星光實驗教育機構」申復結果「不通過」，不得續辦，包括國小61人、國中19人計80人將進行安置。

教育局指出，今年海聲、善美真華德福、道禾、楓樹腳、澴宇蒙特梭利及星光實驗教育機構共6所計畫執行期程到期，教育局依「非學校型態機構實驗教育評鑑辦法」辦理機構辦學成效評鑑，前5所經評鑑結果為「通過」，可依實驗教育計畫續辦，僅「星光」被評鑑為「待改善」。

經給予1個月改善期間後再審，星光實驗教育機構仍未完成改善，故評鑑未過關，後續申復決議為「不通過」，將不得續辦。該機構包括國小61人、國中19人計80人可選擇戶籍學區學校、私立學校或擇非學校型態入學實驗教育機構、團體或辦理個人實驗教育；48位教職員工則依其勞僱關係回歸契約內容。

教育局進一步指出，星光實驗教育機構於109至111學年執行實驗教育計畫期間，課程主張主題式教學，但評鑑小組實地查核後，發現該機構仍採一般學校分科教學方式進行，也無教師實質教學討論等教師專業成長的資料，損及學生學習目的與品質。

此外，還有學費超收應退款項未退清、負債金額大於現有資產、收支不平衡及內部機制不良等情形，均會影響機構整體運作、辦學品質及師生權益等。