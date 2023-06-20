24所大學、70位教授今對農地種電政策發布聯合聲明，呼籲政府要有完善的光電用地規範，不破壞農業生產。經濟部回應，正研擬2025年後中長期光電發展政策的「能源用地白皮書」，預計下半年提出。到時會透過社會溝通平台，廣納各方意見‵，將太陽光電用地需求納入國土規劃架構下。

「提原則、有共識、再走下一步。」能源局官員指出，「能源用地白皮書」就是針對現行光電推動遇到的問題做檢討，然後提出的比較上位指導原則，內容將會涵蓋大小不同光電案場管理方式、土地發展的社會共識、地方政府發展再生能源把土地納入國土計畫中，農電共生的媒合開發準則等。

經濟部指出，中央現在盤點劃設「綠能發展區」，由農委會主導，以俗稱「風頭水尾」農作生產條件較差的地區，就土壤已中高鹽化，以及已經長期棄養閒置荒廢的魚塭土地，提供設置光電。然後經濟部會同內政部、環保署及負責生態保育的農委會特生中心，再去排除環境敏感範圍區域。

至2025年為止，光電中大型案場是以漁電共生為主。經濟部表示已透過環社檢核與因應措施機制，要求案場必須落實環境生態的長期監測與訊息揭露。後續亦將評估納入國土計畫法，作為環境衝擊的監測機制。

該部強調，綠能發展區就是要作為區域計畫法銜接國土計畫法的示範先行區域，區內透過遴選機制選擇願在地永續發展的適合業者，以強化在地溝通、社區友善回饋、管理施工（管路、升壓站）秩序、建立除役規範。尊重在地長遠發展願景等去做。