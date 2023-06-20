新北幼兒園餵藥風波延燒，台南市長黃偉哲昨天祭出「家長安心專案」，其一即強調幼兒園維持託藥服務，不過，即有家長在市長臉書反映「我家幼稚園停止了，市長怎麼看？」經了解，該連鎖幼兒園19日於聯絡簿通知家長即日起不提供託藥，經教育局派員了解與說明，該園允諾配合，並已恢復提供家長託藥服務。

據了解，該園所表示19日配合幼教團體聲明，因此發出「老師不餵藥」通知，但今天隨即已恢復餵藥服務，並在臉書公告這個消息。

黃偉哲也表示，感謝所有負責盡職的教保服務人員辛勞，提供優質教保服務，他也說，針對近期發生餵藥事件，只是極少數不良教保服務個案，不應抹煞所有用心的教保人員。

他說，市府針對該事件已全面檢視並提出讓幼兒安全、家長安心的專案，不僅強化幼兒安全的保護，同時也保障所有負責盡職老師，希望大家不要因為該事件，影響自己對幼兒照顧與服務的熱忱與愛心，只要依循教育局訂定託藥5步驟確實執行，就可確保幼兒餵藥安全。

教育局長鄭新輝表示，該園配合幼教團體聲明，19日發出不提供餵藥服務通知後，當天晚上才得知市府公布的家長安心專案，今天也已允諾全力配合市府政策，落實幼兒託藥服務。教育局指出，園方今天已立即以電話通知家長，告知將持續提供託藥服務外，中午也在臉書公告，後續也將補上書面通知讓家長放心。