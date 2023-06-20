端午連假期間，台東縣警察局成功分局將於轄內重點路段，嚴格取締交通違規行為。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

因應端午節連續假期交通量，公路總局針對台東主要聯外道路南迴公路、海岸公路、台東縱谷公路等3條省道，實施部分交管和替代道路，另外，台東縣警察局成功分局也將於轄內重點路段，加強取締交通違規行為。

預估22至24日為返鄉及旅遊高峰，25日為收假高峰。南迴公路（台9線）的金崙風景區、多良火車站、台9乙東49-1替代道路（台東市區）、縱谷的初鹿牧場、池上街道、關山街道，以及海岸公路（台11線）的小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等都是易壅塞路段。

公路總局已規畫相關交通疏導策略、管制及配套措施，包括規畫替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位及地方警力規畫臨時停車場與加強違規取締等。民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

成功分局則以轄內三仙台風景區、都蘭水往上流、東河包子及都歷天空之境等風景名勝或人氣商店為疏導重點路段，同時將加強對酒後駕車、超速、路肩超車、安全帶未繫、無照駕駛、未禮讓行人等交通違規行為的取締力度，確保道路安全。