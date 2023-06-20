國立歷史博物館再次與台灣知名陶瓷品牌乾唐軒攜手合作，開發「濁手花卉紋／福氣連連紋樣行動咖啡組」與「濁手花卉紋隨身杯」，20日新品發表會正式亮相，期望透過當代生活與歷史文化的結合，活化運用館藏，拉近大眾與歷史文物的距離。

史博館與乾唐軒合作的2款新品，在材質上應用了乾唐軒的「活瓷專利」，強調健康、環保及永續，外觀設計融合了博物館藏品的視覺美學更是吸睛，應用史博館獨家開發的2款紋樣圖案－「釉花」與「福氣連連」。

「釉花」紋樣擷取自史博館館藏《濁手柿衛門深缽》上的彩釉塗繪，保留花卉原先豐富的顏色與筆觸，運用繪畫留白的空間感技巧，挺拔而優美的姿態猶如銀鉤般的書畫之作，再現清新典雅的細膩氣質；「福氣連連」源自館藏《銅胎掐絲琺瑯帶首》，提煉出優雅的牡丹與蝙蝠等造型元素，以乾唐軒獨家的匠師鎏金技法，一筆筆細緻勾勒出琺瑯帶首的線條，設計理念借喻大器富貴的吉祥寓意。

史博館館長梁永斐表示，史博館跟乾唐軒第一次的合作大約從民國76年開始，再次合作，打造的是「精品」，主要特點是品牌跟品牌的結合，再者是品質跟品味的加乘，也是創造生活的無限價值而非陷入價格框架，傳達價值美學跟生活品味。