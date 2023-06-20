男星吳懷中的妻子小龜（郭雅綾），今（20日）也搭上MeToo風潮，透露遭到已婚的「八點檔一哥」強抱，讓她至今心理仍受到很大創傷，「連我老公我也都希望他別碰我，別抱我」。

小龜透露在1個多月前的演員殺青聚會上，有位八點檔一哥趁她老公喝醉，悄悄靠近她說：「我從上次看到你，就覺得你很可愛…」，之後小龜去上廁所，感覺被對方摸了一下，本以為是不小心，「隨後我上完廁所之後在低頭洗手時，一抬頭就從鏡子看到他在我正後面這刻，我知道他不是故意，他是真的想要」。

而對方也立刻從後方抱住她，並貼著她說「小龜你真的很可愛，我下意識先護著我的胸部，且大叫的掙脫」，她逃出後不敢說發生什麼事，只能請店家幫自己叫車，「當下我只想逃，我很怕，我不知道該怎麼辦…」。

本來以為該男星喝醉了，沒想到對方竟清醒地對另一位前輩演員說：「現在年輕女生真主動的投懷送抱」，讓她相當錯愕，對方沒有一句道歉就算了，還這樣說，她一路哭著回家，哭到隔天早上，「錯的不是我，為什麼是我在承受，我到現在很怕人碰我，連我老公我也都希望他別碰我、別抱我…」。

隨後，吳懷中也自責表示：「我因為信任現場這位讓我尊敬的前輩，所以我睡著了，但我是錯了，是我沒好好保護我老婆，讓她這陣子飽受身心靈的痛苦，看她難過，我比她更痛，我們一起面對…希望別再有其他的女生受害了」。

吳懷中近期在八點檔《一家團圓》中飾演陳佳成一角，該劇於5月2日正式殺青。至於是哪位八點檔一哥？吳懷中與小龜經紀人表示：「希望不要再有人受害，我們這邊也不再回應。謝謝」。

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