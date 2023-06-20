位於台北市重慶北路、市民大道交通要衝的高級健身房「Routine Fitness｜RF健身房」今(20日)驚傳惡意倒閉，不只廣大會員感到錯愕，連教練、職員也感到傻眼，造成的教練課程費、拖欠薪資恐達數百萬元，受害者已組成「RF自救會群組」，21日下午2時將開記者會向負責人討公道。

一位RF健身房已離職的教練「Kai」下午熱心傳訊通知他過去的會員，並幫忙將會員一個個加入自救會LINE群組。會員通報的已知損失金額，有2人一同入會的高達13萬元，單人入會者最多達8萬6400元。而教練部分，被積欠最多薪資獎金的高達近16萬元，其他也有多人被拖欠8、9萬元。

有媒體報導提到，因銀行是與商家簽約，無法申請止付。有會員問到，自己是按月扣款，但看新聞是否無法跟銀行申請止付？自救會成員對此表示「可以掛失卡片，後續就不會再扣款」、「銀行應該不會收你補發錢」。還有人問「請問當時用無卡分期的方式要如何解決呢？」也有人解答「可以問問銀行最近扣款這筆可否已爭議消費去處理，拒絕付款」、「把近一期的發票列印給銀行作為依據」、「銀行會幫忙教你怎麼用」。

有會員表示，跟銀行客服討論的結論是「他先寄mail請我傳惡意倒閉的資訊證明、紙本填寫爭議款申請。然後等下個月扣款日，若是還有持續扣款，會再填一次爭議款申請，卡片就先暫時不動他」、「中信客服我詢問過了，他們會幫忙停卡寄新卡，後續費用就不會被扣到了」。

也有人說「我有東西放在承租的櫃子裡，明天可以拿嗎？」成員表示「會有機率可以，但不一定」、「據說已經交付法院，連房東都無法去打開門」、「本人被倒過四家健身房經驗！要小心會有人（有可能是債權方或老板的人，都很難說）會趁半夜打開鐵門把值錢的器材搬走！」、「所以是我們要有人輪班坐在門口堵人膩？」、「不是可以去法院扣押那些器材嗎」、「因為查資料是說可以請房東開門拿回私人用品」。

還有人陰謀論指出「這種的都是慣犯了，養套殺的手法。這些首腦早在三年前開幕就佈局好了，會員數上來後，評估這個圈套的金額夠大後，就捲款走了。會養那麼久搞不好也因為是疫情，會員數還沒衝上來。你們上網查健身房惡意倒閉的新聞，及法院判決書，都是如出一徹的手法！」並提到「我上網查了判決書，這個負責人原來在今年初就陸續出包了！」