對於國賓飯店現址將興建高樓，周邊「京城凱悅」、「夢萊茵」住戶紛紛提出土壤液化、棟距過窄等疑慮。（崔正綱攝）

高雄國賓飯店今年1月底熄燈，現址規畫蓋兩棟地下7層，地上58、52層摩天大樓。緊鄰新建案「京城凱悅」、「夢萊茵」等周邊居民今日在說明會上，提出土壤液化高潛區蓋高樓，恐危住宅安全、棟距過窄不僅有施工問題，也會影響居民日照權等疑慮。大陸建設表示，會做好相關的檢測跟施工，確保安全，棟距也會作調整。

國賓飯店今年1月底停止營業，原址由國賓集團與厚生、大陸建設合作，進行危老重建，將規畫建成兩棟地下7層，地上分別為58、52層住商大樓，戶數達到552戶。

今日下午大陸建設於前金區里民辦公室舉行環評說明會，「京城凱悅」、「夢萊茵」等約30名住戶出席，紛紛向大陸建設代表提出興建新大樓，恐會有地質風險、棟距過窄、周邊交通影響等疑慮。

住戶們表示，高度液化土壤區域，深挖地下7層，已超過極限；僅10米國民街當作施工道路，未來完工成為周邊逾800戶住戶出入口，恐無法負荷。

住戶們指出，棟距過窄會影響住戶日照權、通風、風切問題，地下室工程可能會導致自家大樓地下室龜裂，要求相關單位請第3方在地下室做監測，一旦發生龜裂馬上停工；此外還有噪音、粉塵汙染等問題。

大陸建設表示，承諾施工車輛不會走國民街；大樓設計單位建築師指出，大樓仍在初步設計階段，棟距會按照法規來作調整、修正。

大陸建設企業傳播部經理葉昭慶表示，土壤液化是整個區域問題，會做好相關檢測、施工，確保建物、周遭安全；有關日照權部分按照法令規畫。

對此，工務局表示，經查本案尚未提出建築執照申請，後續收到申請，將依建築法相關規定辦理。

環保局指出，本案尚未提送環境影響說明書件審查，待開發單位完成環境影響評估說明書後，由目的事業主管機關轉送至市府，將依程序進行審查，民眾在進入審查程序時，可依規定申請旁聽發言表達意見。