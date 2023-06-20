全台載客量最大的巨城接駁車，至今逾1300萬人次搭乘，累積減碳3座大安森林公園一年吸碳量。（遠東巨城提供）

近年地球暖化氣溫升高，以及夏季來臨全台用電大幅增加，台灣電力公司將供電系統尖峰時段，由白天推移至下午4點到晚上10點；遠東巨城購物中心力挺台電尖峰時段節能減碳政策，創全台購物中心先例率先響應啟動「Big City，Big Green關燈節能愛地球活動」，引導所有同仁、品牌專櫃、供應商夥伴共同參與，並透過巨城App、FB粉絲專頁、IG等超過百萬會員粉絲分享，號召消費者一起守護地球。台電新竹區處胡忠興處長表示，非常感謝遠東巨城帶頭力挺節能減碳政策，展現綠色購物中心標竿的行動力與創意，並將遠東巨城節電典範作法，推展給其他大型用電戶一起響應，共創能源與產業雙贏。

自明（21日）夏至起至9月30日止，遠東巨城每天晚上將於8點30分起，關閉外牆、騎樓、侯車亭等招牌燈光，以及部份廣場與外牆照明燈源，估計將會減少68公噸碳排放量，相當於6145棵大樹每年吸收的二氧化碳。李靜芳董事長表示，倡議夏季關燈連續百日的節能概念，希望消費者能跟著遠東巨城腳步，關掉家中部份電燈電器，鄰近社區可以走入賣場共享資源。遠東巨城期望能發揮社會影響力以大帶小、積少成多，號召各界響應對環境保護與地球永續的意識。

不僅節電減碳，遠東巨城推動無紙化，為消費者打造綠色購物旅程亦從未停歇。迎接每年1500萬來客量，巨城透過功能完善的App及強大社群力，讓消費者遠端就能瀏覽eDM與各項優惠，館內電子看板等數位工具，亦提供即時的商品與活動資訊，一鍵式服務3秒內完成結帳及自動派送電子優惠券，以及車牌辨識進入停車場與離場前多元支付繳費等，每個營運環節都有效減少紙張使用、降低對環境的衝擊，並大幅減少碳排放。

李靜芳董事長深信，建立企業環保意識，是推動環境永續發揮長遠影響力的重要責任，超過百日的關燈減碳是一個開始，未來遠東巨城將持續提出倡議減碳方案，從企業出發，進而顧客、家庭到城市，共同用實際行動珍愛土地、減緩全球暖化。

李董事長自遠東巨城開幕起，即深知落實環境保護，是企業永續經營的重要課題，率領團隊內外兼備推動環境永續四大綠色方針，打造消費者綠色購物旅程。包括先後通過ISO 9001品質管理系統營運及物業管理、ISO50001能源管理系統等第三方查證，以及ISO14064-1溫室氣體盤查等各項認證，推動「綠色營運」；鼓勵接駁車及YouBike的高乘載與租借量、車牌辨識多元支付、增設電動車充電站等方案提升「綠色交通」；透過整合數位行銷、行動支付、電子派券與雲端發票載具等E化服務優化「綠色消費」購物旅程；為員工建立「綠色意識」，定期舉辦相關環保課程與活動，連續五年「巨城健走比賽」鼓勵同仁以步行代替搭乘電梯及短程交通工具，至今更累計走出超過7.5億步，相當於繞行地球20圈，兼具健康與環保，以行動實踐企業責任。

遠東巨城購物中心響應淨零排放、實踐保護地球環境的決心，持續用更環保的服務流程降低消費過程的碳足跡，攜手供應鏈、消費者共同加入環保行動，結合數位科技效率和實體活動溫度，創造商場、消費者與社會的緊密連結，並接軌聯合國SDGs永續發展目標，努力精進企業ESG全面推廣善循環，成為多元、共融、永續的購物中心領導者。